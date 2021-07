Läänemaa sai palmisaare

Kuivarahu on saanud palmisaareks – seal on püsti umbes neljameetrine kunstpalm. Multilift UV juhatuse liige Ivar Viira ütles, et palm sobib Kuivarahule hästi ja ei sega kedagi. „Seal on ainult kivid – ei ühtegi taime ega lindu,” ütles Viira.

Kuivarahu palmi on näha vaid merelt – rahust läheb mööda ka laevatee. Viira sõnul on palm näha võib-olla ka Rohuküla sadamast, kui osata täpselt vaadata. „Seda peab ise nägema,” ütles Viira.

Kuidas palm praeguste tormituultega vastu peab, Viira veel öelda ei osanud. „Homme lähme vaatama,” ütles Viira reedel. „Kui on püsti, siis on püsti, kui ei ole, siis ei ole.”

Viira lubas, et toovad talveks palmi rahu pealt ära. „Jää lõhub ta muidu ära,” ütles Viira.

Multilift UV soovis kevadel Vasikaholmi lähedale laidudele püsti panna paar-kolm 10–12meetrist palmi, kuid laiud jäid ehituskeelu alale ja sinna neid püsti panna ei võinud.