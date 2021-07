Suurüritustele pääseb vaid tõendiga

Valitsus otsustas, et 9. augustist langeb nakkusohutuse kontrollita osalejate arv veelgi – siseruumides võib korraga olla kuni 50 inimest, väljas kuni sada.

Kui külastajate nakkusohutus on tagatud, võib siseruumides olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat.

Uued piirarvud kehtivad avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel, kinoseanssidel, meelelahutusteenuse osutamisel, jumalateenistustel, muuseumides ja näitustel. Samuti tuleb nii sise- kui ka välitingimustes kehtestatavaid piirarve edaspidi järgida toitlustusasutustes.

„See kord on vastu võetud, et mitte kinni panna,” ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Murumägi lisas, et suvisel perioodil hoiavad kinoseansid 50 inimese peal. Kui aga kultuurikeskus näitab filmi, mis toob saali rohkem inimesi, on plaanis hakata ka kultuurikeskusel tõendeid küsima.

Sissepääs venib

„Kõik on kontrolli all,” ütles Haapsalu õudusfilmide festivali juht Helmut Jänes.

HÕFFil hakkavad korraldajad inimesi kontrollima, et neil oleks kaasas tervisesertifikaat, mis tõendab koroona vastu vaktsineerimist, viiruse läbipõdemist või negatiivset testitulemust. Sertifikaat kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga. Kohapeal on võimalik teha tasuline kiirtest.

Jänes soovitas festivalile tulla varakult, isegi 30 minutit enne seansi algust, sest kontroll ja kiirtest võtavad aega.

Haapsalu suurima kohviku, kuursaali perenaine Kai Tarmula ütles, et kohviku osas pole probleeme – praegusel ajal on kõige rohkem olnud kohvikus kuni 70 inimest. Neid saab hajutada nii terrassi kui ka kohviku vahel. „Tuleb päid lugeda,” ütles Tarmula.

Kuursaalis toimuvate kontsertite ajal on aga Tarmulal plaanis hakata kontrollima tõendeid ja isikut tõendavaid dokumente. See võib kontserdile saamise pikemaks venitada. Tarmula lisas, et kontrollima peab kindlasti korralikult. „Me ei taha, et meilt mingi kolle lahti läheks,” ütles Tarmula.

Kontrollimisega kaasneb Tarmula sõnul väike tööjõu kulu – uksele tuleb inimesi tööle juurde võtta. „Parem väike lisakulu kui suur katastroof,” ütles Tarmula.

Tarmula sõnul on kontrollimine parem variant kui see, et kõik üritused peavad ära jääma. Kokkulepped esinejatega on Tarmula teinud juba talvel ja kevadel – nendega sai teha kokkuleppeid nii juhuks kui ei ole piiranguid, aga ka juhuks kui need on.

Tarmula ütles, et ei tea veel, mis saab 20. augustil, kui promenaadile on plaanitud Valge Daami laat. „Sinna on veel aega, palju võib veel selleks ajaks muutuda,” ütles Tarmula.

Murumägi ütles, et Valge Daami aja osas ootab ta ära esmaspäeval saabuva valitsuse lahtikirjutatud selgituse. „Seal on paljudele meie küsimustele vastused,” ütles Murumägi.

Valge Daami etendus toimub Murumäe sõnul kindlasti ja seal toimub koroonatõendite kontroll.

Spordisaalid otsustavad esmaspäeval

Uued piirarvud kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Samuti puudutavad need sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja -õpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist.

Haapsalu spordibaaside juht Tarmo Tuisk ütles, et hakkavad uusi piiranguid arutama esmaspäeval. Tema sõnul 50 inimest jõusaalidesse ei mahugi. „Meil on nii väiksed jõusaalid,” ütles Tuisk.

Mis puudutab veekeskust, siis see tuleb spordibaasides arutusele esmaspäeval. „Ma arvan, et mõistlik on ikkagi kontrollida, siis on endal ka kindlam tunne,” ütles Tuisk.

Piirangud ei puuduta kaubandusettevõtteid ja teiste teenuste osutamist, kus jäävad kehtima inimeste hajutamise nõuded.

Esmaspäevast on ühistranspordis maskid kohustuslikud

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et esmaspäevast, 2. augustist on ühistranspordis kõigil maskikandmise kohustus.

„Miks me ei tee erisusi vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste vahel – seda ei ole võimalik kontrollida,” ütles Kallas. „Inimesed on tihedalt koos lühikest aega.”

Kallas tõi välja, et maskikandmise kohustus ühistranspordis on kasutusel ka mujal Euroopas.