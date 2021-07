Nädalavahetusel on ilm ettearvamatu

Nädalavahetusel jääb Eesti madalrõhkkondade mõjuvälja. Edela- ja läänevool kannavad meile niiskust juurde. Ebapüsivas õhumassis areneb mitmel pool rünksajupilvi, mis annavad hoovihmasid, püsib äikeseoht. Ilm on tuulisevõitu. Päevased temperatuurimaksimumid tõusevad napilt +20 kraadist kõrgemale ja öiseid miinimumid jäävad 11…19 kraadi vahemikku.

“Uue nädala alguse ilma osas lähevad mudelite arvamused hetkel lahku. Mitu mudelit näitavad, et Eestisse võib jõuda lõunatsüklon ühes tugeva laussajuga. Antud juhul näitavad mudelid, et see tsüklon liigub üle Kagu- ja Ida-Eesti Peipsi järve taha. Sellisel juhul on oodata vihma kõige rohkem Ida- ja Kagu-Eestis, lääne pool aga oluliselt vähem,” vahendas sünoptik Kairo Kiitsak oma sotsiaalmeediapostituses.

Samas on ka neid ilmamudeleid, mis näitavad, et see pööris läheb üldse kagupiiri tagant mööda, aga päeva peale võib areneda kohapeal lokaalseid hoovihmapilvi. “Pöörise liikumistrajektoor on veel ebakindel ning vajab järgnevatel päevadel jälgimist, täpsustame seda jooksvalt. Väikenegi kõrvalekalle lääne või ida poole tähendab teistsugust ilma,” nentis Kiitsak.