Haapsalu võib saada palmisaare

Ettevõte Multilift UV on teinud linnale ettepaneku, et Haapsalu võiks saada palmisaare, praegu oodatakse keskkonnaametilt vastust, mil moel oleks palmide paigaldamine mõnele laiule võimalik.

Multilift UV juhatuse liige Ivar Viira ütles, et plaanis on mõnele Haapsalu laiule püsti panna paar-kolm 10–12meetrist plastist palmi. Algul mõtlesid ettevõtte juhid Viira ja Raivo Uustalu, et palmid võiksid olla sadama lähedal Kübarrahul, kuid seal on ehituskeeluala ning palme näeksid vaid merelt tulevad inimesed.

Selleks, et palmid oleksid kõigile nähtavad, on ettevõtjad nüüd mõelnud Vasikaholmilt paistvate laidude peale. „Seal oleksid nad nähtavad nii Paralepa kui ka linna poolt,” ütles Viira.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!