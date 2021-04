Virgo Vallik valiti Premium Liiga seitsmenda vooru koosseisu

Pühapäeval, 18. aprillil Nõmme Kalju FC vastu fenomenaalse värava löönud 18-aastane Virgo Vallik sai suurepärase tunnustuse. Pärnu JK Vapruse ründaja valiti Premium Liiga seitsmenda vooru sümboolsesse koosseisu.

See on eriline tunnustus noorele mängumehele. Ründekolmikus näeme Virgo kõrval Eesti rahvuskoondise ässasid.Tallinna FC Flota ründaja Rauno Sappinen ja Paide linnameeskonna liider Henri Anier on need, kes meie noort selles koosseisus toetavad.

Nii Sappinen, kui Anier olid viimastes Eesti koondise mängudes rahvusmeeskonna väravate autoriteks Tšehhi ja Valgevene vastu. Lisaks leiame vooru parimate hulgast veel näiteks legendaarse väravavahi, Paide Linnameeskonna puuriluku Mihkel Aksalu, Eesti koondise keskväljamehe Markus Poomi, või Premium Liigas 61 väravat löönud sama klubi mehe Andre Frolovi.

Eraldi võiks selle 11 mehe juures välja tuua huvitava fakti. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi on korraldanud 14 aastat lastekaitsepäeva jalgpalliturniire. Alati on käinud külalisteks tuntud jalgpallurid.Kui praegune tõusev täht Virgo Vallik neil turniiridel oma kodukanti Tuudit esindas, siis kahel turniiril käisid lastele kaasa elamas just Mihkel Aksalu ja Rauno Sappinen.

Mihkel Aksalu oli turniiril just Tuudil, kui kevadel 2012 peeti Tuudi kooli mälestuseks noorteturniir. Samal võistlusel mängis ka üheksa aastane Virgo.