Haapsalu ei saa palmisaart

Ettevõtte Multilift UV aprillis linnale tehtud ettepanek rajada mõnele Haapsalu laiule palmisaar jääb ehituskeelu ala tõttu vaid ideeks.

„Sinnapaika see jäi,” ütles Multilift UV juhatuse liige Ivar Viira.

Viira sõnul oli ettevõttel plaanis rajada palmisaar just mõnele Haapsalu laiule, kusagile mujale neil palme kavandatud ei ole.

Multilift OÜ tahtis panna Vasikaholmi laidudele paar-kolm 10-12meetrist plastpalmi. Terastorust ja ilmastikukindla fiiberplastiga tüve ning ilmastikukindlast polüetüleenist lehtedega puu kinnituks terasplaadile. Puude paigaldamiseks tulnuks laiule rajada vundament, kuid seda keskkonnaamet teha ei luba.

Viira pakkus, et linn võiks soetada paarkümmend potipalmi ja panna need püsti Aafrika randa. Tema sõnul on olemas palme, mis kannatavad kuni 17 külmakraadi. Talvel võib need ettevõtja hinnangul viia kuursaali talvekorterisse.