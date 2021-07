Neljapäevast saab koroonavaktsiini teha Benu apteegis

Homsest, 29. juulist saab Rannarootsi keskuse Benu apteegis end koroonaviiruse vastu vaktsineerida.

Apteegis toimub Pizeri vaktsiiniga kaitsesüstimine igal neljapäeval kell 15-19, kuid vaktsiinisoovija peab end eelnevalt vaktsineerimisele registreerima.

Benu apteegiteenuste arendusjuht Helen Laupa sõnul on kõige kiirem ja mugavam vaktsineerimisele registreeruda Benu terviseteenuste lehel benutervisepunkt.ee või helistades telefonil 611 9070.

Apteeki oodatakse vaktsineerima kõiki vähemalt 12-aastaseid Eesti elanikke. Aega saab broneerida nii esimese kui teise doosi saamiseks.Laupa juhtis tähelepanu, et teise Pfizeri vaktsiinidoosi saab teha vaid neile, kes on varasemalt mõnes vaktsineerimiskeskuses saanud samuti Pfizeri vaktsiini.

„Benu apteekides on puukentsefaliidi ja gripivaktsiine tehtud kolm aastat ning varasem kogemus on näidanud, et see aitab leevendada perearstide ja koroona puhul ka vaktsineerimispunktide koormust. Lisaks on vaktsineerimine soovijatele laiemalt kättesaadav,” põhjendas Laupa apteekidesse COVID-19 vaktsineerimise võimaluse loomise tagamaid.

Apteegis viivad vaktsineerimisi läbi spetsiaalse täiendõppe saanud meditsiiniõed. „Patsiendi tervist jälgitakse kohapeal 15 minuti jooksul pärast vaktsiini saamist. Ent nii nagu teistegi vaktsiinide puhul on oluline inimestele südamele panna, et vaktsineerima ei tohi tulla haigussüptomitega. Haigestumise korral tuleb vaktsineerimisaeg tühistada,” rõhutas Laupa. Ta lisas, et vaktsineerima tulles tuleks kaasa võtta isikut tõendav dokument.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on 2021. aastal tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele, ka neile, kellel pole tervisekindlustust.