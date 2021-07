Päästjad käisid Haapsalus tööstushoonet kustutamas

Fotod Kaire Reiljan

Ööl vastu neljapäeva käisid päästjad kustutamas Haapsalus Holmi kaldal asuvat endist tööstushoonet.

Häirekeskus sai veidi peale südaööd teate, et Haapsalus Kaluri tänaval on hoones tulekahju. Kohapeal selgus, et Holmi kallas 18a endise tööstushoone akendest tuleb paksu suitsu, leeke aga kusagil ei paistnud. Hoones on peavarju leidnud mitu ettevõtet.

Päästjad reageerisid suurte jõududega – kohal olid Haapsalu, Risti, Märjamaa ja Lihula kutselised ning Noarootsi ja Palivere vabatahtlikud.

Hoones sees käinud päästjad tulekollet ei leitud ja ventileerisid ruumid suitsust.