Roger Tibar: kas sellist Haapsalut me tahtsimegi?

Haapsalu peatänava puude maha raiumine on pesuehe näide sellest, mis juhtub, kui kohtub liiga noor demokraatia ja liiga kaua võimul püsinud seltskond – oskamatus erinevaid osapooli kaasata ja püüdmatus kasutada keerulisemat varianti, kirjutab haridus- ja noorteameti suunajuht, Haapsalu linnapeakandidaat Roger Tibar (RE) Postimehes.

Viimastel päevadel on meid kõiki, kuid eriti haapsallasi šokeerinud vaatepilt, mis avanes peatänava puude maha raiumisel ning selle järel. Alguse on saanud n-ö sajandi projekt tulevastele põlvedele, loomaks viisakat visiitkaarti, kuid protsess on välja kukkunud nagu ikka. Otsused on tehtud, kopp maas, inimesed ahastuses. Kus läks valesti?

Kõik algab mentaliteedist. Ajaga võib tekkida mugavus ning nõukaaegne oskamatus spetsialiste ja kodanikke kaasata kajab nüüdseks langetatud puude näol meile vastu. Mis kõige hullem: mis on puude saatus? Hakkeks. Head sõbrad, nii ei saa rallit sõita! Miks mitte puuskulptuurid promenaadile või mujale linnaruumi? Keegi oleks tahtnud ehk mõnda puud oma koduaeda, kui see vähegi oleks olnud võimalik logistiliselt ja puud kahjustamata.