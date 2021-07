Haapsalu reovesi koroonaviiruse levikut ei näita

Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused kinnitavad koroonaviiruse koguste vähenemist üle Eesti. Väga suure viirusesisaldusega kohti seekordsel tulemuste kaardil pole.

Haapsalu ja Lihula on reoveekaardil rohelised. Läänemaale on viimase kümne päevaga lisandunud vaid üks nakatunu.

Kui veel nädala eest leidus uuringutulemusi kajastaval kaardil üks tumepunasega märgitud asula, mis viitas reovee väga suurele viirusesisaldusele, siis äsja lõppenud uuringuetapi tulemuste kaart on värvunud pea ühtlaselt roheliseks ja kollaseks. See näitab, et koroonaviirusekogus reovees on valdavalt vähene või mõõdukas.

Eelmisel nädalal oli koroonaviirusesisaldus väga suur Viimsi-Muuga veepuhasti piirkonnas, kuid sel nädalal on uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul olukord muutunud ja piirkonnas viirusekandjaid pole või on neid väga vähe. „Kaardil torkab silma Ida-Virumaa, kus koroonaviirusesisaldus on erinevates asulates ühtlaselt mõõdukas,“ märkis Tenson.

Kuna olukord koroonaviirusega on Eestis praegu stabiilne, siis on 2. juuli reoveeuuring selle suve viimane.