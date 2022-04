Koroonaviiruse hulk reovees on hakanud langema

Terviseameti reoveeuuringu tulemuste kohaselt on nakatumine langustrendis. Reoveekaart on valdavalt kollane.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, reovee koroonaviiruse tase on jätkuvalt languses. „Valdavalt on kaardil kollased punktid, roheline punkt on Kunda,“ selgitas ta. Langenud on Ida- ning Lääne-Viru maakonna viirusesisaldus reovees.

„Võrreldes varasema nädalaga oli viiruskasv Lõuna-Eesti piirkondades: Põlvas, Tartus, Valgas, Võrus,“ selgitas Jõemaa ja lisas, et mõningane tõus oli Harjumaal Keilas, Laagris ning Peetris.

Vaatamata sellele, et COVID-tõendi kontrollimise kohustus ja meelelahutusasutuste kella 23 sulgemispiirang kaotati kaks nädalat tagasi, ei ole olulist haigestumise kasvu veel täheldatud. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase kõrge. Järgmise nädala jooksul võiks riskimaatriksil jõuda ka keskmisele riskitasemele.