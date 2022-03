Koroonaviirusesisaldus reovees on jätkuvalt kõrge

Terviseameti reoveeuuringu tulemused näitavad, et koroonaviiruse hulk reovees on jätkuvalt kõrge.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et Harjumaal oli kõrgeim viirustase Laagri ümbruses, tõus oli ka Viimsi-Muuga piirkonnas. „Viirustase tõusis ka saartel, Kärdla jõudis punasele tasemele ja Kuressaare oranžile tasemele,“ selgitas ta.

Ida-Virumaal on näha mõningast stabiliseerumist. Jõemaa sõnul on punased punktid Sillamäe ning Ahtme kandis. „Lõuna-Eestis on tõusvas trendis Võru, hüppeline tõus oli Jõgeval. Tartu ja Viljandi langesid tagasi oranžile tasemele,“ täpsustas ta.

Haapsalu on kaardil märgitud oranžiga ehk viirus levib siin laialdaselt.

Eelmise nädala andmete põhjal on COVID-19 haigestumine langustrendis. Olulist vähenemist haiglaravi vajaduses eelmisel nädalal veel ei täheldatud ning see püsis pigem stabiilsena. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase punane ehk väga kõrge.