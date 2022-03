Anna Regina Kalk: džäss on minu suurim kirg

Suurem osa oma teadlikust elust Haapsalus elanud Anna Regina Kalk annab reedel koos oma Šveitsi magistriõppekaaslastega Haapsalu kultuurikeskuses džässikontserdi.

Džässi juurde leidis Kalk tee tänu ema džässiplaatidele. „Mu vanemad ei ole muusikud, aga nad tunnevad muusika vastu huvi. Nad käivad kontsertidel ja ostavad neile meeldivate bändide plaate,” ütles Kalk.

Kalki sõnul kuulab ta ka ise kõige rohkem džässmuusikat. „Džässi vastu on mul kõige suurem kirg ja sellega olen kõige kauem tegelenud,” lisas ta. „See muusika kõnetab mind. Rütm ja rütmika on väga olulisel kohal,” ütles ta.

Viimastel aastatel on Kalk mänginud elektrikitarri. „Kitarri puhul on tore, et võin olla mingil hetkel tagaplaanil ja saata solisti, aga samas kitarr on pill, mis võtab väga edukalt üle ka soolo osa,” ütles ta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!