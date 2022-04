Koroonaviiruse reoveeuuringu tulemused näitavad jätkuvalt langustrendi

Terviseameti reoveeuuringu tulemuste kohaselt on koroonaviiruse sisaldus reovees jätkuvalt langustrendis. Reoveekaart on valdavalt kollane.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, koroonaviiruse tase reovees on jätkuvalt languses. „Eelmisel nädalal viiruskasvu näidanud Lõuna-Eesti punktidest on Tartu, Võru ning Põlva sel nädalal taas languses,“ selgitas ta. Juurde on lisandunud rohelisi punkte – Haapsalu, Märjamaa ja Jõgeva.

„Võrreldes varasema nädalaga oli viiruskasv Maardus, Rakveres ning Viljandis,“ lisas Jõemaa.

Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase kõrge. Üldine haigestumine on langustempos, sellel nädalal langes haigestumus 25,8%. Uue nädalaga peaks haiglaravi näitaja minema alla 250 ning aprilli keskpaigas on lootust jõuda alla 200.