Reedel on Linnamäel öövolle turniir

2. juuni õhtul kell üheksa algab Linnamäe staadionil kella kolmeni kestev öövolle turniir, kus mängitakse saalivõrkpalli reeglistiku järgi.

Varem sarnast öövollet pereringis korraldanud Kadi Paaliste sõnul jäi üritus omal ajal tahaplaanile. „Tüdrukud hakkasid möödunud talvel rääkima, et korraldaksime öövollet uuesti,“ ütles Paaliste.

Nii hakaksidki kahe spordiklubi – Oru ja Ridala – liikmed Ana Laura Kaasik, Triinu Heilu ja Kadi Paaliste üheskoos prožektoritega Linnamäe jalgpalliväljakul öövollet korraldama.

Öövollel ei ole ei vanuse- ega osavõtjate piiri, kuid ürituse hiline toimumisaeg on sihtgrupi kaudselt paika pannud. „Üritus kestab orienteeruvalt kolmeni öösel,“ ütles Kaasik.

Ka jalgpalliväljaku suurus ei sea osalejate arvule ülempiiri. Võrkpalli plats on mõõtmetega 8x8m, jalgpalliväljak 45x90m. „Nii palju kui on väljakuid vaja, nii palju me neid püsti ka paneme. Seda ohtu küll ei ole, et mängijad siia ära ei mahu,“ ütles Paaliste.

Küll aga on oluline eelregistreerimine, et korraldus oleks kõigi jaoks ladus.

Paaliste meenutas, et viis aastat tagasi oli võistlemas kaks alagruppi kokku kaheksa võistkonnaga. „Hetkel veel kaheksa võistkonna jagu inimesi ei ole, kuid registreerimine pole veel lõppenud,“ ütles ta. Paaliste lisas ka, et varem on üritusest osa võtnud Palivere võrkpalli võistkonnast tuntud näitleja Reimo Sagor, kuid ei tea veel, kas ta see aasta ka tuleb.

Turniiril mängitakse segavõistkondadena, sest Kaasiku sõnul ei oleks Läänemaal piisavalt mängijaid, et meeste ja naiste võistkondi eraldi kokku saada.

Mängule on kehtestatud ka mõned erisused: meesmängija ei või naismängija ründelööki blokeerida, tagaliini rünnak ja hüppelt serv ei ole lubatud. „Et segavõistkondade puhul oleks ka naistel võimalus lüüa,“ ütles Kaasik.

Esiliigas mängiv Kaasik lubas, kui osalejate arv on ebavõrdne, ka ise mängida. „Kogemus näitab, et suurt klassivahet ei tule. Isegi kui mängija on oma ala professionaal, siis ei saa ta üksi kõigi eest mängida.“

Oma osalemissoovist tuleb hiljemalt 1. juuliks märku anda. Registreerida saab sõnumi või kõne teel. Osalustasu suurus on 10 eurot, mida on võimalik tasuda enne mängu kohapeal või tehes ülekanne ürituse kontonumbrile.

Viimati korraldatati öist vollet viis aastat tagasi.