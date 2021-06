Politsei hoiab jaanipäevalistel silma peal

Võidupüha ja jaanipäev ning sellele järgnev nädalavahetus on politseinikele tõsine tööaeg, erilise tähelepanu all on roolijoodikud.

„Politsei teeb kõik selleks, et jaaniaeg oleks turvalisuse mõttes sama kena, nagu Eesti loodus praegu on,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter. Ta lisas, et võidupüha ja jaanipäeva tähistades peaks mõtlema sellele, et üritused mööduks sujuvalt ja turvaliselt ning neist ei saaks kellelegi jaoks kurvad sündmused.

