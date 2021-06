Jahimeeste aasta tegu on reflektorite paigutamine maanteeserva

Eesti jahimeeste seltsi (EJS) volinike koosolekul kuulutati esimest korda välja jahimeeste aasta tegu ja selle tiitli sai projekt „Ulukid teel”.

EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul valiti aasta tegu kahe nominendi hulgast möödunud aasta tegude põhjal. „Urmas Salmu poolt juhitava „Ulukid teel” projekti kasuks rääkis asjaolu, et see on suunatud meie organisatsioonist väljapoole ja selle kasusaajate hulk on väga lai,” selgitas Puust.

”Ulukid teel” projekti käigus paigaldati Lääne-Viru, Ida-Viru-, Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Tartu- ja Põlvamaale eelmisel aastal kokku ligi 1000 reflektorit 24 maanteelõigule.

Läänemaal on reflektorid paigaldatud kahte kohta: Risti-Virtsu maantee äärde Laikülast Lihula poole mineval lõigul ja ligi 2 kilomeetri pikkusel lõigul Uuemõisast Tallinna poole.

Maanteepostide metsapoolsesse külge pandud reflektorid tekitavad autotulede toimel pimedal ajal maanteeäärde umbes kolme meetri kõrguse valgusseina, mis takistab metsloomal teele tulemist.

Projekt kestab kokku kolm aastat ja Eesti Jahimeeste Selts viib seda läbi koostöös If kindlustuse ja Eesti Maaülikooliga. Projekti eesmärk on ulukitega juhtuvate liiklusõnnetuste arvu vähendamine. Projekti kohta saab lähemalt lugeda siit: https://www.ejs.ee/ulukid-teel/