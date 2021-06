Aivo Paljasmaa: silmade avanemise õhtu

Arvo Tarmula fotod

Seda ma küll ei oodanud, et üks koolilaste etendus mind tasakaalust välja viib. Teisipäevane koolimuusikali „Kuidas kuningas kuulsaks kippus” esietendus Haapsalu kultuurimajas kõigutas aga minu kui eaka inimese seniseid arusaamu noortest, täpsemalt teismelistest gümnasistidest.

Nii mugav on ju täiskasvanutel omavahel korrutada, et tänapäeva noored on hukas: raamatuid nad ei loe, logelevad niisama kaubanduskeskuse ees, suitsetavad või tõmbavad lausa narkotsi. Nad ei tea mitte midagi ja ega neid huvita ka miski. Noh, mõned erandid on, mõni noor on ikka üsna arukas, aga üldiselt on olukord ikkagi jube.

Selle tõdemusega teema lõpetatakse ja hakatakse arutama kas eelseisvaid valimisi või mida õhtuks süüa teha.

