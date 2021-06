Juhtkiri: suur segadus

Seda kaost, mis teeremondid sel suvel Haapsalus kaasa toovad, on praegu raske ette kujutada isegi fantaasiarikastes unenägudes. Kui kõiki kõrvaltänavaid tundev kohalik elanik suudab enne rooli istumist oma sõiduteekonna üksipulgi läbi mõelda, siis külalistel see nii lihtsalt ei lähe. Isegi ilma igasuguste teeremontideta on Haapsalus liiklemine võõrale autojuhile paras peavalu, eriti vanalinnas, kus enamik tänavaid on ühesuunalised.

Haapsallasi on teede sulgemisega usinasti harjutatud – viimasel kolmel-neljal aastal on ikka mõni oluline teelõik remondis olnud: Kiltsi tee, Jaama tänav ja kahes osas remonditud Tallinna maantee, rääkimata väikematest töödest ja trasside paigaldamisega seotud sulgemistest.

Sel aastal on aga remondis linna üks tuiksooni – Posti tänav. Eriti keeruline saab olema juuli algus, kui kolmest vanalinna viivast tänavast kaks on lühikest aega korraga kinni. Isegi kui Metsa tänav liikluseks avatakse, haavab Posti tänava remont Haapsalu liiklust väga tugevasti. Seda, kui kaua haavab, ei tea praegu keegi, sest vaevalt oskab keegi ennustada, millal ja milline tuleb talv. Kindlasti mäletavad paljud Tallinna maantee pikka remonti – saabunud talve tõttu oli tänav mitu kuud lihtsalt kinni, ehitada sel ajal ka ei saanud.

Kuid ükskõik, kui palju me teeremonte ja neist tingitud ümbersõite ka ei kiruks, on just tänavate seisukordsee, mida autojuhid aastast aastasse siunavad ja ette heidavad. Pole vist möödunud aastatki, kui linna kaasavasse eelarvesse poleks tehtud ettepanekut mõne lõigu remontimiseks.

Tänavu ei jää haapsallastel üle muud, kui varuda pikka meelt ning püüda käia rohkem jalgsi ja sõita rattaga. Ja loomulikult loodame, et tulemus on kogu seda kannatust väärt.