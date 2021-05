Haapsalu hakkab müüma Ungru tee elamukrunte

Täna andis Haapsalu volikogu linnavalitsusele loa 26 kinnistu müügiks Ungru teel. 24 neist on elamukrundid, ühe kinnistu sihtotstarve on ühiskondlike ehituste maa ning üks kinnistu jaguneb poole ulatuses ärimaaks ning poole ulatuses elamumaaks.

Paralepa tee ja Lõokese tänava ääres asuvate kruntide kogupindala on viis hektarit. Enamus 26 krundist on 1000-1400 ruutmeetri suurused, vaid üks elamuehituseks mõeldud kinnistu on 0,45 hektari suurune. Ühiskondlikele ehitustele mõeldud kinnistu on 0,9 hektari suurune.

Volikogu lubas linnavalitsusel võtta kohustusi järgnevaks eelarveaastaks elamukruntide teedeehituseks eeldatava maksumusega 100 000 eurot.

Teedele lisaks on kavas on rajada ka kommunikatsioonid. “Oleme teinud hanke elektri liitumispunktideks, see läheb kokku maksma 160 000 eurot. Veevärk on nõus välja ehitama vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid, sel aastal on kavas ehitada ka sadevete kanalisatsioon,” lausus linnavalitsuse finantsjuht Martin Schwindt.

Krunte hakatakse müüma enampakkumisel, alghinnaks on 30 eurot ruutmeetri eest. Selline alghind tuli Scwindti sõnul sellest, et analüüsisiti selle piirkonna kinnisvaratehinguid. Linna võõrandatud kruntide hinnad jäävad 20 eurot ruutmeetri kohta ja alla selle, järelturu tehingud on olnud umber 30 eurot ruutmeetri eest.