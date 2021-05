Reovee koroonaviirusesisaldust peegeldaval kaardil on Haapsalu jätkuvalt oranž

Tartu ülikooli juhitava reoveeseireuuringu sellenädalased tulemused näitavad viirusekoguse jätkuvat kahanemist reovees. Üldpildist eristub tunduvalt vaid Ida-Virumaa, kus viirusetase on Eesti keskmisest viis korda kõrgem.

Haapsalu on kaardil jätkuvalt oranž, Lihula on roheline ehk seal on viirust minimaalselt.

Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on tublisti kasvanud nende kohtade arv, kus reovee viirusesisaldus on väike. „Väikese viirusesisaldusega kohtade osakaal on praegu võrreldav sügisese tasemega,“ täpsustas Tenson.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele ka väiksemates asulates. Suuremate linnade puhul kajastab proov ööpäeva jooksul puhastit läbinud vee olukorda, andes usaldusväärse pildi asula nakkustasemest. Väiksematest asulatest võetakse punktproove, mis näitavad olukorda proovivõtu hetkel. Punktproovid on kergemini mõjutatavad, mistõttu tuleks neid vaadelda pigem mitme nädala võrdluses kujunenud trendi hindamiseks kui hetkeolukorrast lõpliku pildi saamiseks.