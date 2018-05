Haapsalu paneb Ungru elamukvartalis müügile veel seitse krunti

Kuna Ungru tee elamukvartali krundid on kõik ära müüdud, paneb linnavalitsus müüki veel seitse krunti.

Haapsalu linn käivitas 2015. aastal üheksa krundi välja arendamise ja müügi protsessi. Projekt eeldas linna poolt ka investeeringut kommunikatsioonide ehitamiseks, mis tähendas Haapsalu aselinnapea Peeter Vikmani sõnul ka teatavate finantsriskide võtmist.

„Võib öelda, et esimesed üheksa krunti olid nö pilootprojekt ja see läks hästi. Kõik krundid on müüdud ja huvi ei rauge – siiamaani helistatakse ja küsitakse, millal tuleb veel, huvilisi on palju,“ põhjendas Vikman, miks otsustati investeerida veel seitsmesse krunti.

Kuigi Ungru tee elamukvartali detailplaneeringualasse kuulub kokku 37 maaüksust, jäävad need seitse vähemalt mõneks ajaks viimasteks. „See on praegu ka kõik sealkandis. Rohkem sinna praegu ehitada ei saa – ei ole rohkem elektrivõimsust ega ka kanalisatsiooni. Tuleks hakata uut alajaama ja muid kommunikatsioone ehitama,“ ütles Vikman.

Kõnealuse seitsme krundi hindamiseks on OÜ Aarete Kinnisvara koostanud mai alguses ka eksperthinnangu. Kruntide aadressiks on Lõokese tänav. Kõige suurema, 3901 m2 krundi alghind on 33 000 eurot. 3159 m2 suuruse krundi alghind on 31 000 eurot. Ülejäänud viis krunti on 828 m2 ja nende alghinnaks on 13 000 eurot.

Kruntide hindamiseks on OÜ Aarete Kinnisvara koostanud 04.05.2018 eksperthinnangu nr 050-17. Eelnõus toodud hinnad on vastavuses hindamisakti hindadega.

Otsus on arutusel sel reedel toimuval Haapsalu volikogu istungil.