Erkki Bahovski: kaitseväe orkester on meie identiteedi osa

Kaitseväe juhataja Martin Heremi otsus kaotada kaitseväe orkester pani Eesti avalikkuse kihama. Sellele lisandus veel teade, et kaob ka politse- ja piirivalveameti orkester.

Praeguseks on jõutud plaanini, et mõlemad orkestrid ühendatakse Viimsi sõjamuuseumi alla.

Kultuuriinimesed on olnud oma sõnavõttudes mõistetavalt nördinud – tegelikult oli ju kaitseväe orkester midagi, mis aitas armeel pidada sidet kultuuriga. Praegu aga toimub selge vastandumine kultuurile, kusjuures Herem on nüüdseks juba tunnistanud, et tegemist polnud mingisuguse poliitilise käiguga, vaid et plaan kärpida tabelist välja orkester oligi sellisena mõeldud.

Ent on selge, et vaidlus ei hõlma üksnes kultuuri. Tundub, nagu oleksid Eesti kaitse- ja julgeolekupoliitika juhid kinni realistlikus, traditsioonilises mõttemaailmas. Teatavasti näevad traditsionalistid julgeolekus üksnes puht sõjalist mõõdet ehk kaitsevõime sõltub sellest, kui mitu diviisi, tanki, suurtükki jne riigil on.

Sellise mõtteviisi üks esindaja on kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm. Kui Eesti Päevaleht küsis temalt kommentaari kaitseväe orkestri koondamise kohta, vastas Salm, et „otsustamise skaala sõltub ainult ühest näitajast: mis toodab rohkem sõjalist võimet?”.

