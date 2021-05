Koroonatõendiga pääseb juuni keskpaigast suurüritustele rohkem inimesi

Valitsus pakub alates 14. juunist võimalust koroona läbipõdenud ja vaktsineeritud inimestel digitõendi alusel osaleda erinevatel suurüritustel, kirjutas ERR.

„14. juunist tohib korraldada suurema osalejate arvuga üritusi, kui neil osalevad üksnes negatiivse testi tulemusega, Covidi läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud inimesed. Me plaanime piloteerida Covid-sertifikaati selliselt, et me saaksime teha ka suuremaid üritusi, ilma, et see tooks kaasa suuremat nakkusohtu,” rääkis peaminister Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil.

„Selle tõendi mõte on see, et on võimalik näidata, et sa ei ole ohtlik teistele ja oled terve,” lausus Kallas.

„Vabatahtlikult selle digitõendi abil mahtude suurendamine on igale organisatsioonile ja külastajale võimalus, mitte kohustus. Saab ka muudmoodi, aga siis on piirarvud madalamad,” lisas ta.