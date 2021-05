Ernst Enno omaloominguvõistlus keskendus tänavu metsale

Tänavuse Ernst Enno nimelise etluskonkursi teemaks oli mets ja sellega seonduv. Teema haakus raamatukogus kavandatava muinasjutukonverentsiga „Miks mets kohiseb?”.

Mets, täpsemalt metsa maharaiumine, on viimasel ajal inimeste meeli erutanud, neid riidu ajanud, aga ka liitnud. Ega ole lapsed ja nooredki üldise arutelu ees kõrvu ja silmi sulgenud.

Võistlusele olid oodatud nii luuletused kui ka proosapalad. Kokku tuli neid 90, õpetajatelt veel peoga peale. Kuus juhendajat ei pidanud paljuks samuti sulge haarata ja väljendada oma tundeid ning mõtteid seoses metsaga. Kõige aktiivsemad kirjutajad olid 4.–6. klasside lapsed.

Enamasti ei nähtud metsas midagi ohtlikku, võõrast või hirmsat, kuigi teema oleks ka seda lubanud. Pigem õhutati märkama ilu ja tajuma teraapilist toimet ning kutsuti üles hoolima. Anti edasi oma positiivseid emotsioone. Ei suudetud vältida mõningast manitsevat tooni.

Kui luuletused ülistasid metsa võlusid ja kutsusid üles metsa hoidma, siis juttude hulgas oli kõige enam omaloodud muinaslugusid-muistendeid. Saame näiteks teada, et metsa kohisemise põhjus on karuisa kõhuprobleemid, teisal arvatakse selleks puude kurbust, kes oma langetatud kaaslast leinavad. Võibolla puud hoopis suhtlevad niiviisi omavahel, ehk koguni kivide ja loomadega? Mets, mis ei kohise, olevat sügavalt haige ja vajavat abi.

Mis oleks, kui metsavahil oleks võime vihastudes karuks muuta ja kohutada matkajaid nõnda, et need nii oma loobitud prahi ja miks mitte ka teiste tekitatud prügi metsast kärmesti kokku korjaksid? Moodne aeg tungib metsa. Nii märkas üks autoritest oma luuletuses kettagolfiketta tehtud kahju laita.

Võistlustöödes toimetasid ringi loomad ja haldjad, kirjeldati looduses viibimise võlusid. Metsa nimetati kord isegi oma meditatsioonitempliks. Võeti mõne tuntud autori luulerida või lause, et omi mõtteid nende külge haakida. Juhan Liivi „Kui seda metsa ees ei oleks…” kasutati risti vastupidises tähenduses – küll on hea, et ta meil veel ikka ees on! Leelo Tungla luuletus „Las jääda ükski mets…” sai oma ridadele mõttelist täiendust. Õudusloo sugemetega „Pime mets ja tühi väli” väljendas ehk hoopis seda võõrandumist ja mõistmatust, mida tänapäeva inimene isikustunud metsaga kokku puutudes tunneb.

Laste ja noorte kirjatükid väljendasid rõõmu ja muret ning olid kantud piirideta fantaasiast.

Ernst Enno nim omaloomingukonkursi „Miks mets kohiseb?” parimad 2021

1.–3. klass

Luule

Jasper Niilo, Ridala põhikooli 3. kl, juhendas Eda Kivimäe

2. Adele Lints, Haapsalu põhikooli 2.b kl, juhendas Karin Kaljuvere

3. Rauno Ling, Uuemõisa lasteaed-algkooli 3. kl, juhendas Imbi Mäepere

Proosa

Marie Pilvistu, Ridala pk, 3. kl, juhendas Eda Kivimäe Loore Erit, Ridala pk, 3. kl, juhendas Eda Kivimäe Adele Lumiste, HPK, 2.b, juhendas Karin Kaljuvere

4.–6. kl

Luule

Sefran Looveer, HPK, 6.a, juhendas Niina Viinapuu Gerdo Adli, HPK, 4.a, juhendas Brita Kaljuvere Maret Sander Rannamäe, Haapsalu algkool, 6.c, juhendas Helge Üprus

Proosa

Eliandra Luiga, Palivere pk, 6. kl, juhendas Margit Ülevaino Anni Paat, HLA, 6.b, juhendas Monika Peterson Saskia Laanemaa, HLA, 6.c, juhendas Kai Gagarina

7.–9. kl

Luule

Mariliis Tute, HPK, 7. kl, juhendas Niina Viinapuu Robin Merisalu, Noarootsi kool, 7. kl, juhendas Tiia Kessel Kert Astra, HPK, 7.g, juhendas Taimi Vilta

Proosa

Helen Carmel Boyers, Palivere põhikool, 8. kl, juhendas Margit Ülevaino Merilin Ojala, HPK, 8.b kl, juhendas Taimi Vilta Renee Rautsepp, Noarootsi kool, 7. kl, juhendas Tiia Kessel

Gümnaasium

Luule

Marlen Ööpik, Noarootsi gümnaasium, 10. kl, juhendas Tiia Kessel Mirtel Mets, Noarootsi gümnaasium, 10. kl, juhendas Tiia Kessel

Proosa