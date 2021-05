Läänemaale lisandus üks nakatunu

Ööpäeva jooksul analüüsiti 59 läänlase koroonaviiruse teste, millest üks ehk 1,69% osutus positiivseks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 239,7. Maakondade võrdluses on Läänemaa 7. kohal. Kõrgeim on näit Ida-Virumaal (652,5) ja madalaim Hiiumaal (53,7). Eestis keskmiselt on haigestumusnäit 334.

Üle Eesti analüüsiti ööpäeva jooksul 4 329 koroonaviiruse testi, neist positiivseid oli 300 ehk 6,9 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 108 inimesel. 77 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 85, Tartumaale 36, Pärnumaale 27 ning Valga- ja Lääne-Virumaale üheksa uut nakkusjuhtu. Viljandimaale lisandus kaheksa, Võru- ja Jõgevamaale neli, Põlvamaale kolm, Raplamaale kaks ning Järva-, Lääne- ja Saaremaale üks uus positiivne testitulemust.

Hiiumaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Kahel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 21, haiglaravi vajab 248 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 174 (70 protsenti).

Ööpäeva jooksul manustati 10 121 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 385 293 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 168 523 inimesel.

Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades peale Ida-Virumaa.

Läänemaal sai ööpäeva jooksul vaksiinisüsti 181 inimest, neist 50 said teise vaktsiinidoosi ja 131 esimese.