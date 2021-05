Tampere Muumimuuseumis tuleb Ilon Wiklandi näitus

Teisipäeval avatakse Soomes, Tamperes asuvas Muumimuuseumis Ilon Wiklandi näitus “Madlikesest Bullerbyni: Ilon Wiklandi illustratsioonid”.

Tamprene näitus on üks suurim Wiklandi loomingu näitus väljaspool Eestit. Iloni Imedemaa juhtaja Maarja Kõutsi sõnul on näitusel väljas ligi seitsekümmend Ilon Wiklandi originaaltööd, mis on kõik pärit Haapsalu ja Läänemaa muuseumi kogust. Näituse on koos Iloni Imedemaaga kokku pannud Muumimuuseumi kuraator Riikka Kuittinen.

Ilon Wiklandi karjäär lasteraamatute illustraatorina on olnud pikk. Eelkõige on ta üle maailma tuntud Astrid Lindgreni raamatute kaudu. Nii seiklevad Muumimuuseumi näitusel ka Soome publikule tuttavad Bullerby lapsed, Madlike, Lärmissepa tänava Lotta, Karlsson, vennad Lõvisüdamed ja paljud teised Lindgreni raamatute tegelased.

Wiklandi pildimaailm, milles on äratuntavad Eesti mõjutused, on võlunud juba aastakümneid mitme põlvkonna lapsi. Tema piltidel näeb lopsakaid rohelusse uppunud aedu, värvilisi puumaju ja ilmekate laste rõõmsaid mänge.

Ilon Wikland (sünd. Pääbo) nägi ilmavalgust Tartus 1930. aastal. Ta veetis oma varase lapsepõlve Tallinnas, hiljem vanaisa ja vanaema juures Haapsalus. 1944. aastal saadeti 14-aastane tüdruk sõja eest Stockholmi. Pärast kunstiõpinguid sai noor illustraator töökoha kirjastuses Rabén & Sjögren, kus kohtumine kirjanik Astrid Lindgreniga (1907–2002) viis aastakümnete pikkuse koostööni. Lindgren oli juba tuntud lastekirjanik, kui Wikland tegi oma esimesed illustratsioonid tema raamatule “Mio, mu Mio” (1954). Pika koostöö käigus äratasid Wiklandi illustratsioonid ellu paljud Lindgreni tuntuimad tegelased.

Tamperes asuv Muumimuuseum põhineb Tove Janssoni unikaalsel Muumi kunstikollektsioonil, mis annetati Tampere kunstimuuseumile 1986. aastal. Tänaseks on muuseum saanud uue, elamusliku ekspositsiooni Tampere-talos – Põhjamaade suurimas konverentsi-ja kontserdikeskuses.

Soomes kehtivate koroonaviiruse piirangute tõttu saab hetkel korraga muuseumis viibida ainult 10 külastajat. Seetõttu tuleb oma külastus kindlasti eelnevalt broneerida. Lisainfot leiab Muumimuuseumi kodulehelt.

Ilon Wiklandi näitus jääb Muumimuuseumis avatuks selle aasta 19. septembrini.