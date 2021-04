Virgo Vallik lõi Premium Liigas taas värava, Rocco Mõtt tegi täismängu

Esimest korda selle aasta Premium Liigas toimus teisipäeval ja kolmapäeval nädalasisene voor. Kõik kümme Eesti parimat meeskonda käisid väljakul ja kõik viis kohtumist olid äärmiselt huvitavad.

Läänlaste koduklubi Pärnu JK Vaprus sõitis külla FC Kuressaare meeskonnale. Pühapäeval tõelise imemängu teinud pärnakatel oli motivatsioon kõrge. Oli ju alistatud üks Eesti suurklubi Nõmme Kalju FC.

Mis veelgi erilsem, võiduvärava autoriks selles kohtumises oli meie 18-aastane Virgo Vallik.

Tuulisel Saaremaal tõotas mäng samasugust tormi ka palliplatsil. Tabelis oli suvepealinna klubil neli punkti, saarlastel oli aga punktiarve veel avamata.

Juba teist kohtumist järjest alustas Vapruse meeskonna algkoosseisus Lihulast pärit Rocco Mõtt. Ta tegi kaasa kogu kohtumise 90 minutit ja mängis suurepärase mängu.

Alustades ründaja positsioonil, täitis Mõtt kohtumise jooksul lisaks veel mitut erinevat ülesannet. Rocco on alati erinevatele treeneritele olnud väga hea trump. Ta on intelligentne ja tark jalgpallur ja saab seetõttu hakkama igas positsioonis. Oma esimeses klubis, Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis täitis ta mitu aastat ka näiteks äärekaitsja rolli.

Kohtumine algas FC Kuressaare domineerimsiel. Poolaja keskpaigaks aga mäng võrdsustus ja eriti ohlikuid momente ei olnud. Esimene poolaeg hakkas juba lõppema, kui kohtunik määras väga kaheldava väärtusega penalti Kuressaare kasuks. Märten Pajunurm selle ka realiseeris.

Teine poolaeg algas aga tõelise pauguga. Vapruse poolelt sekkus vahetusest eelmise kohtumise kangelane, 18-aastane Virgo Vallik. Täiesti uskumatu, möödus 25 sekundit, kui Tuudilt pärit jalgpallur seisu viigistas. Kui Kalju vastu jooksis ta pika sprindiga vastaste kaitsja üle ja lõi parema jalaga tagumisse nurka, siis nüüd oli see värav kui peegelpilt. Saades meeskonnakaaslaselt Henri Hansonilt hea söödu, lükkas ta selle paremaga ette ja lõi nüüd vasaku jalaga tagumisse nurka. Seis 1:1.

Soccerneti kommentaatorid olid ahastuses. Kasper Elissaar nimetas Virgot lausa hetke Premium Liiga kõige suuremaks täheks. Vaimustuses oli ka Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlak, kes samuti meie noormehe kiirust ja osavust kiitis. Kuna Vallik on sündinud Saaremaal, siis lausus ta, et ta võiks mängida ülemaailmsetel saartemängudel Saaremaa koondises.

Virgo teine värav tõstis ta Premium Liiga väravaküttide edetabelis lausa kümnendaks.

Kahjuks võtsid saarlased kodus oma ja mängu võit 2:1 tuli neile Mattias Männilaane 79. minuti tabamusest.

Virgo Vallik oli mängujärgsel intervjuul Soccernetile väga löödud. Tal oli kaotusest tuline kahju ja lausus, et vähemalt viigiga pidanuks saarelt lahkuma. Tema meelest ei saanud mänguga rahule jääda. Tõelise spordimehena on talle meeskonna heaolu alati esimesel kohal.

Kõike seda märkis mängu kokkuvõtet teinud Martti Kallas.„Virgo vallik on üks vinge mees,” kõlas esmalt. Ta tõi näite, kus noori tabab tihti esimeste õnnestumiste järel „tähehaigus”. Virgo tema meelest selline ei ole.

Kõik platsil ja platsi kõrval ja mängija kehakeel viitab sellele, et ta on sümpaatne meeskonnamängija.

Just need omadused viivad teda kaugele.

Rocco Mõtt tõi esile, et ehk oelks pidanud palliga mäng täna parem olema. „Tuline kahju, pettumus on suur vähemalt viik oelks pidanud tulema,” ütles ta pärast mängu.

Lisaks tõi ta esile kodukandi toetajate suurt rolli. „Meil on kõikide teie toetust alati hea tunda,” ütles Mõtt.

Mõtt pidas Kuressaares oma 38. mängu Premium Liigas. Ta on seda teinud kolmel hoojal. Löönud on ta selle ajaga ka kaks väravat.

Virgo Vallikule on see aga esimene hooaeg kõrgseltskonnas. Hetkel on tal kaukas viis mängu ja nüüdseks juba ka kaks väravat.

Mõlemad mängijad alustasid jalgpallitreeningutega Lõuna-läänemaa jalgpalliklubis, kus treenisid lasteaia viimasest rühmast põhikooli lõpuni.