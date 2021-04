Tuttpütid alustasid pulmatantsu

Haapsalu kaldapromenaadi ääres on märtsi lõpus saabunud tuttpütid alustanud pulmatantsu.

„See on põnev aeg,” ütles ornitoloog Tarvo Valker. Pulmaaeg kestab paar nädalat. Linnud tantsivad vee peal, raputavad pead ja võtavad efektseid poose. Samal ajal algab ka pesaehitus. Pesa ehitatakse vetikatest ja roostikku, aga nii, et vett mööda ligi pääseks, sest need vees üliosavad linnud on kuival maal abitud.

Enamasti on tuttpüttidel kolm-neli poega, aga leidub ka viieseid pesakondi. Pesal istub emalind, pojad kasvatatakse üles koos. Pesas nad ei püsi – kooruvad, ja kui udusuled on kuivad, siis vupsavad kohe vette. Ohu korral peituvad tibud lähemal asuva vanalinnu sulgedesse – ronivad talle selga. Kui oht on suur, siis vanalind sukeldub, pojad seljas. Poegi toidavad nad veeselgrootute ja väikeste kaladega.

Tuttpüttide paarielu on püsiv. Uus kaaslane valitakse vaid siis, kui vana hukkub või pesitsemine ei õnnestu.