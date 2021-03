Juhtkiri: kuskil on piir

Tavaliselt kiputakse arvama, et omavalitsuse tähtsaim isik on linnapea või vallavanem, kuid nii see ei ole – kõige tähtsam on ikka rahva valitud volikogu esimees. Just volikogud on kohad, kuhu valitud peaksid omavalitsuse elu juhtima ning seepärast võiksid inimesed ka istungite vastu huvi tunda.

Seadus ütleb, et volikogu istungid peavad olema avalikud, kuigi suurt publikut pole seal kunagi silma hakanud. Enamasti on kuulajate seas ametnikud, mõne päevakorrapunktiga lähemalt seotud inimesed ja ajakirjanikud. Küll aga oleks igale omavalitsuse elanikule kasulik vähemalt kord elus lähemalt vaadata, mida seal volikogus õigupoolest tehakse, kes mida räägib ja kuidas käitub.

Edumeelsemad omavalitsused on ammu võimaldanud jälgida istungeid internetis. Läänemaal oli esimene, kes seda tegi, väike Vormsi vald. Ka Haapsalu volikogule on saanud juba aastaid internetis kaasa elada. Kui aasta tagasi kehtestati eriolukord, siis suutsid need volikogud üsna kiiresti istungi täielikult mõnda internetikeskkonda üle kolida.

Koroonaaeg sundis veebiistungite suunas liigutama ka neid omavalitsusi, kes seda varem teinud ei olnud. Kui Lääne-Nigula sai mullu pärast esimest ehmatust paari kuuga veebiistungid käima, siis Lääneranna vallavolikogul võttis olukorraga kohanemine palju kauem ja kestab siiamaani.

Nagu on erinev võimekus oma tegevust inimestele lähemale tuua, on erinev ka viis istungit pidada. Kui Haapsalut võiks iseloomustada sõnadega „töö kiire ja korralik”– päevakorrapunktid võetakse läbi, ei küsimusi ega vaidlust –, siis Lääne-Nigula volikogu meenutab jututuba, kus paar volinikku ei jäta kunagi kasutamata võimalust küsida. Nii venivadki istungid vahel hilistesse öötundidesse. Loomulikult peavadki volinikud oma töösse tõsiselt suhtuma, mitte pelgalt kätt tõstma, aga kusagil on ka piir.