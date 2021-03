Täna algab kevad

Õhk on viimastel päevadel muutunud külmemaks, veel eile ennustas meteoroloog Kairo Kiitsak, et laupäeva, seega täna õhtul ja ööl vastu pühapäeva on üpris talvine. „Siis teeb ka tuisku ja maa saab ikka korralikult valgeks. Grand finale enne soojale minekut!” ütles Kiitsak.

Olgu selle ilmaga, mis on, aga täna kell 11.37 algab astronoomiline kevad. Heal lapsel on mitu nime, teadis vanarahvas rääkida. Nii on lood kevadise pööripäevagagi, mida nimetatakse ka võrdpäevsuseks. Täna on öö ja päev võrdselt 12 tunni pikkused, päeva pikkust saame tänasest nautida üha enam. Soojades, päikesepoolsetes ja tuulevarjulistes kohtades on märtsikellukesed õitsele puhkenud, värvulised ja haned rändavad, sookurgesid on juba kuulda.

Pikaajaliste ilmamõõtmiste tulemusena on välja rehkendatud, et 26.–28.märtsi paiku saab õhusooja olema ööpäev ringi üle null kraadi – ootame fenoloogilise varakevade algust.