Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et Eesti jätkab AstraZenecaga vaktsineerimist, vahendas ERR.

„See on juba päästnud kümneid inimelusid, kaudselt võib-olla ka sadu. Ühelgi riigil pole tõendeid, et AstraZeneca vaktsiin oleks seotud nende traagiliste juhtumitega,“ ütles Kiik, lisades, et võimalikku seost trombide tekkega peab muidugi uurima.

Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs tõi esile, et kõigist Euroopa 17 miljonist AstraZenecaga tehtud vaktsineerimisest kaks kolmandikku viidi läbi Suurbritannias. Sealt aga pole tulnud infot ühestki trombijuhtumist. Irs ütles, et Suurbritannias vaktsineeriti AstraZenecaga peamiselt eakaid, EL-is aga alla 65-aastaseid. Ta ei välistanud, et see asjaolu selgitab erinevusi suures pildis.