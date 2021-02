Reoveeuuring näitab Haapsalus mõõdukat koroonaviiruse levikut

Tartu ülikooli teadlaste reoveeseire uuring näiteb, et Haapsalu reovees oli sel nädalal mõõdukalt – reoveeseire kaardil on Haapsalu märgitud kollasega.

Eelmisel nädalal näitas uuring Haapsalus koroonaviiruse laialdast levikut nagu ka selle aasta kahel esimesel nädal.

Roheline värv näitab kaardil, et viirusekandjaid piirkonnas pole või on neid väga vähe; kollane värv, et viirusekandjate hulk piirkonnas on Eesti kontekstis mõõdukas ning punane viitab viiruse laiemale levikule.

Reoveeseire võib ennustada koroonaviiruse puhanguid piirkonnas juba enne kui seda näitavad koroonatestide tulemused.

Reoveeproove võetakse Eesti suuremates asulates ja maakonnakeskustes iga nädala alguses ning tulemused selguvad nädala lõpuks. Reoveeproovid on kogutud 24 tunni jooksul komposiitproovidena, mis tähendab, et proovis kajastub viimase ööpäeva jooksul puhastit läbinud reovee keskmine olukord.