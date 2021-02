Olümpiaadid toimuvad tänavu veebis

Sel õppeaastal on olümpiaadid toimunud nii veebis kui ka traditsiooniliselt koolimajas paberil.

Seda, kuidas konkreetne olümpiaad tänavu toimub, otsustab olümpiaadi žürii. „Veebis saavad toimuda need võistlused, mille puhul on võimalik kasutada valikvastustega küsimusi. Kui olümpiaadi osa on katsete tegemine või kui lahenduskäikude vormistamine on arvutis keeruline, siis toimuvad olümpiaadid traditsiooniliselt,” ütles Tartu ülikooli teaduskooli kommunikatsiooni peaspetsialist Liis Vahe.

Varem on veebis toimunud vaid geograafiaolümpiaad.

See, kas olümpiaadi tegemiseks tuleb tulla kooli või saab seda teha ka kodust, on ka veebis toimuvate olümpiaadide puhul erinev. „Näiteks sügisel toimunud loodusteaduste olümpiaadist sai osa võtta kodus või koolis. Matemaatikaolümpiaadil sai osaleda samuti nii veebi teel kui ka traditsioonilisel viisil,” loetles SA Läänemaa projektijuht Kaja Rüütel.

Bioloogiaolümpiaadil osalemiseks pidi õpilane koolimajja kohale minema ja küsimustele sai vastata ainult arvutis Moodle’i keskkonnas. Emakeele olümpiaad toimus küll veebi teel, kuid õpilane pidi olema koolis.

Hajutamise mõttes on õpilased olümpiaadidel osalenud ülesanded lahendanud oma koolis, mitte pole kogunenud ühte kooli. Praeguseks on toimunud seitse piirkondlikku olümpiaadi: loodusteaduste, saksa keele, keemia-, matemaatika-, inglise keele ja bioloogiaolümpiaad.

Rüütel ütles, et koroonaviirus ei ole vähendanud osalevate õpilaste arvu, pigem on sel aastal kõigil olümpiaadidel osalenud rohkem õpilasi kui mullu. Juba 28. novembril toimunud loodusteaduste olümpiaadist võttis osa seitse õpilast – möödunud aastal osales kaks. Saksa keele olümpiaadil osales kaks õpilast, möödunud aastal ei osalenud ühtegi. Bioloogiaolümpiaadist võttis osa 12 õpilast rohkem kui möödunud aastal.

Toimunud olümpiaadid

28.11.2020 loodusteaduste olümpiaad – 7 osalejat

22.01 saksa keele olümpiaad – 2 osalejat

23.01 keemiaolümpiaad – 13 osalejat

30.01 bioloogiaolümpiaad – 44 osalejat

Tulemused (koolide kodulehtedel avaldatu põhjal)

Emakeeleolümpiaad

26. jaanuaril, 74 osalejat

7. klass

2. koht Diana Vahtra, Haapsalu põhikool

8. klass

1. koht Mia Aurelia Kokk, Haapsalu põhikool

2. koht Marie Linda Nerman, Haapsalu põhikool

3. koht Marlen Makarov, Haapsalu põhikool

8. klass

2. koht Hendrik Veltri, Haapsalu põhikool

10. klass

1. koht Elisabeth Sild, Läänemaa ühisgümnaasium

2. koht Elis Tamm, Läänemaa ühisgümnaasium

3. koht Nora Urbas, Noarootsi gümnaasium

11. klass

1. koht Marie Keldrima, Läänemaa ühisgümnaasium

2. koht Epp Emili Saue, Läänemaa ühisgümnaasium

3. koht Reimo Kariler, Noarootsi gümnaasium

12. klass

1. koht Mattias Kerge, Läänemaa ühisgümnaasium

2. koht Marlene Schwindt, Läänemaa ühisgümnaasium

3. koht Ingely Soovik, Noarootsi gümnaasium

Matemaatikaolümpiaad

27. jaanuar, 46 osalejat

7. klass

2. koht Tõnu Robert Rand, Haapsalu põhikool

8. klass

1. koht Uku Toomas Rand, Haapsalu põhikool

2. koht Ilja Romanov, Haapsalu põhikool

3–4. koht Elis Laurits, Haapsalu põhikool

3–4. koht Hendrik Rand, Haapsalu põhikool

9. klass

1. koht Margetta Pajuste, Haapsalu põhikool

2. koht Kristofer Andres, Haapsalu põhikool

3. koht Oliver Laasik, Haapsalu põhikool

Inglise keele olümpiaad

29. jaanuar, 44 osalejat

1. koht Martin Purre, Läänemaa ühisgümnaasium

2. koht Kristjan Karison, Läänemaa ühisgümnaasium

3. koht Kaarel Metssalu Läänemaa ühisgümnaasium