LÜGi kõnevõitluse võitjad rääkisid vene vähemusest ja vaimsest tervisest

Läänemaa ühisgümnaasiumi (LÜG) kõnevõitluse kaks parimat kõne rääkisid vene vähemusest ning noorte vaimsest tervisest.

Kõnevõistluse kaks esikohta läksid kümnenda kalssi õpilastele Elisabeth Sillale ja Anastasiya Chertovale. Mõlema eesti keele õpetaja on Tiina Brock.

„Tänaval läheb mõni teisest rassist inimene mööda ja kohe võib kuulda tema poole suunatud solvanguid. Meie rahva jaoks isegi erinev nahatoon on katastroof,” kõneles Chertova. „Isegi kui inimesel on veidikene teistmoodi silmad, suu, nina või midagi muud – on see katastroof.”

Silla kõne rääkis depressioonist ja sellest üle saamisest. „Siiani tunnen, et võlgnen kogu tänu ühele heale inimesele, kes mind sellest august välja aitas. Nimelt palus ta mind kord, et räägiksin talle iga päev ühest asjast, mis mind hetkekski rõõmustas,” kõneles Sild. „Esialgu tundus see mulle tobe. Aga üsna pea olin lausa hasardis ning kirjutasin üles ohjeldamatul viisi asju, mis mind rõõmsaks tegid – lepatriinu mu kinganinal, kuldne kevadpäike, magus iirisekomm, mis hammaste vahele kinni jääma kippus.”

Osales 16 õpilast.

Silla kõne kuuleb linnarahvas 24. veebruaril Haapsalu toomkirikus. Chertova kõne aga läheb avalikule esitamisele LÜGi iseseisvuspäeva aktusel 19. veebruaril.

Kõnevõistluse auhinnad tulevad Heino Noore stipendiumifondist.

Auhinnad

Esimene preemia:

Elisabeth Sild, 10. H. Kõne pealkiri: „Tänulikkusest meie inimeste seas”. Juhendaja: Tiina Brock.

Anastasiya Chertova, 10. H. „Meie tahamegi sellises riigis elada“. Juhendaja on Tiina Brock.

Teine preemia:

Marlene Schwindt, 12. M. „Meist sõltub kõik!”. Juhendaja on Monika Undo

Liisi Suitsberg, 12.H. „Kartul ja õunamoos”. Juhendaja on Tiina Brock

Luise Türnpu, 10. H. „Esmapilgul erilised, kuid seest sarnased”. Juhendaja on Tiina Brock

Mattias Kerge, 12. M. „Igast puust peab oskama teha noole”. Juhendaja on Monika Undo

Eripreemia patriootilise kõne eest:

Märt Õiglas, 10. H. „Kuidas mina näen Eestit, oma kodumaad?” Juhendaja on Tiina Brock

Lääne Elu eripreemia:

Kristina Saumets, 12. LR. „Vabariigi noored“. Juhendaja on Maret Järveots