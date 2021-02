Läänemaale lisandus viis koroonaviirusega nakatunut, nakatumisnäit on Eesti madalaim

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5141 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli ehk 10,5% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus viis koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 229,9, mis on Eesti madalaim. Läänemaale järgneb Lääne-Virumaa, kus näit on 304,1. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on kõrgeim Ida-Virumaal (771,6) ja Pärnumaal (696,2). Eestis keskmiselt on näit 563,1.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 265 inimesel. 189 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 48, Ida-Virumaale 44, Pärnumaale 33, Lääne-Virumaale 28, Viljandimaale 26, Jõgevamaale 19 ja Järvamaale 15 uut positiivset testi. Põlvamaale lisandus 12, Võru- ja Raplamaale 11, Saaremaale 9, Hiiu- ja Läänemaale 5, Valgamaale 3 uut nakkusjuhtu. 8 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravi vajab 444 patsienti.

Eestis on vaktsineerimine pooleli 18 211 inimesel, kaks doosi on saanud 18 686 inimest. Läänemaal on vaktsineerimine pooleli 728 inimesel, lõpetatud on see 370 inimesel.