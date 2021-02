Galerii: Ilon Wiklandi nimeline noore kunstniku preemia läks tänavu jagamisele

Reedel, Ilon Wiklandi 91. sünnipäeval kuulutati Iloni Imedemaal välja Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi laureaadid. Žürii hinnangul pälvisid võrdse võidu seekord kaks noort – Marie Martine Lupp Võru kunstikoolist ja Elise Lissel Pähkel Tallinna vanalinna hariduskolleegiumist. Eripreemia sai Angela Lauge Kuressaare kunstikoolist.

Autasustamine toimus sel korral veebi vahendusel, mida korraldas MinuRada. Iloni Imedemaal oli kohal juhataja Maarja Kõuts, Läänemaa muuseumide juht Anton Pärn ja žürii liige Urmas Viik, kes andis ülevaate näitusest.

Võistlusel osalenud noored olid autasustamisel veebi vahendusel.

Konkursi noorim osavõtja, 13-aastane Marie Martine Lupp sai võidu tehniliselt leidlike ja kompositsiooniliselt huvitavate tööde eest. Lugu on illustratsioonidel tõlgendatud põneva nurga alt. Loo meeleolu on hästi tabatud. Oskuslikult ja osava kergusega on ta kasutanud kollaaži. Tema juhendajaks on Tiina Suumann.

17-aastane Elise Lissel Pähkel jäi žüriile silma maalitehniliste vahendite oskusliku kasutamisega. Tema illustratsioonid on väga dünaamilised. Loo kujutamisel on ta kasutanud leidlikke võtteid.

Mõlemad võitjad said preemiaks 400 eurot.

200 euro suuruse eripreemia pälvis 17-aastane Angela Lauge Kuressaare kunstikoolist, kelle töödel on žürii hinnangul hästi tabatud ilmed. Lood on edasiantud lihtsate ja täpsete vahenditega, hea tehnilise teostusega. Tema juhendajad on Leelo Leesi ja Boris Šestakov.

Žüriiliikmed Urmas Viik, Krista Kumberg, Karin Mägi, Tea Tammelaan ja Viive Noor tunnistasid, et huvitegevusele seatud piirangud konkursist osavõtjatele takistuseks ei saanud. Selgi aastal oli osalejaid üle vabariigi – Tallinnast, Tartust, Viljandist, Haapsalust, Kuressaarest, Jürist, Koselt ja Märjamaalt, kokku 24 noort.

Konkurss toimus seitsmendat korda. Noortel tuli esitada üks töö vabalt valitud teemal ning vähemalt kaks illustratsiooni. Seekord anti konkursil osalejatele ülesandeks teha illustratsioonid eesti muinasjutule „Kaksteist kaarnat”.

Traditsiooniliselt avati Iloni Imedemaal koos konkursi tulemuste välja kuulutamisega ka näitus parimatest töödest, mis on avatud 28. märtsini. Veebi vahendusel toimunud auhindamistseremooniat saab järele vaadata Iloni Imedemaa Facebook’i ja Youtube’i lehelt.

Varasemalt on konkursi auhinna pälvinud Liisamari Viik Pärnu kunstikoolist, Anna-Liisa Sääsk Viljandi kunstikoolist, Aliis Vatku Haapsalu kunstikoolist, Artur Anniste Sally kunstistuudiost, Kai-Melli Kapten Türi põhikoolist, Kassandra Laur Kose kunstikoolist, Marlene Schwindt Haapsalu põhikoolist, Meeli Maria Viikmaa Märjamaa muusika- ja kunstikoolist, Annleen Leesma Märjamaa muusika- ja kunstikoolist ja Saara Väli Orissaare gümnaasiumist ning Jane Mustrik Võru kunstikoolist.

Arvo Tarmula fotod