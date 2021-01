Väikese viigi jää on veel ebaühtlane ja sellele minna ei tasuks (täiendatud kl 13.13)

Päästeameti kaardirakenduse järgi võis juba nädalavahetusel minna Kirimäesaarel ja Silma õpikoja juures – mõlemas kohas oli jää paksus 11 sentimeetrit.

Samuti võib minna Läänemaa põhja osas asuvatele Veskijärvele, Lepaaugu järvele ja Allikajärvele. Nüüd on päästeameti andmeil luba antud ka Valgevälja karjääris jääle minekuks.

Päästeameti jääkaardil oli esmaspäeva hommikul küll väikese viigi kohta lubav märge, kuid lõunast muutus see keelavaks, põhjuseks jää ebaühtlane paksus. Kohati on viigil jää paksus 13 cm, kuid viigi keskel on topeltjää, mille ülemine kiht on 3 cm. Ka on viigi jää struktuur pehme.

Ka Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus ütles, et Väikese viigi jääle minna ei tasuks, sest jää ei ole ühtlaselt paks.

Veel on keelatud minna jääle Aafrika ranna juures, kus jää paksus on 8 sentimeetrit.

Läänemaal on keelatud minna ka Palivere tiigi jääle ja Kullamaa järvele. Paliveres on jääd viis sentimeetrit ja Kullamaal seitse.