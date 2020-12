Esimene saadetis koroonavaktsiine jõudis laupäeva varahommikul Eestisse

Terviseamet võttis laupäeva varahommikul vastu esimese koroonavaktsiine sisaldava saadetise, milles on 9750 doosi 4875 inimese vaktsineerimiseks, teatas sotsiaalministeerium.

Vaktsineerimisega alustatakse Euroopa Liidus pühapäeval. Eestis toimuvad esimesed vaktsineerimised Ida-Virumaal, Tartus ja Tallinnas ning alates tulevast nädalast järk-järgult juba ka teistes Eesti piirkondades.

„Esimese tarnega saabunud vaktsiinid on mõeldud haiglate, kiirabi ja perearstikeskuste tervishoiutöötajatele. Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele, kuna COVID-19 haigetega kokkupuute tõttu on neil suurem risk nakatuda ning vaktsineerimine aitab tagada tervishoiusüsteemi toimepidevuse,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Loodame, et ka järgmised COVID-19 vaktsiinid jõuavad lähiajal müügiloani ning Eestisse jõuab piisav kogus vaktsiini, et saaksime võimaldada juba lähikuudel vaktsineerimist ka teistele riskirühmadele ja seejärel kogu elanikkonnale.“

Esimesena jõudis Eestisse Pfizer/Biontechi vaktsiin Comirnaty, mis on näidustatud 16-aastastele ja vanematele inimestele koroona ennetamiseks. Vaktsineerimise vastunäidustus on ülitundlikkus vaktsiini mõne toime- või abiaine suhtes ning ägeda ja kõrge palavikuga haiguse korral tuleks vaktsineerimine edasi lükata. Vaktsiini infolehe andmetel on vaktsiini efektiivsus 94,6 protsenti.

„Comirnaty vaktsiini uuringutes osales üle 44 000 inimese, neist sai kaks annust 20 519 üle 16-aastast inimest. Uuringutes ilmnes sagedasemate vaktsineerimise kõrvaltoimetena enim süstekoha valulikkus, lihasvalud, palavik ja paaripäevane enesetunde mõningane halvenemine,“ ütles ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp. „Kõik need kõrvaltoimed olid kerged või mõõduka raskusega ja iseparanevad. Vajadusel on need leevendatavad paratsetamooli, ibuprofeeni või külma kompressiga.“

Uuringus teatati mittetõsistest allergilistest reaktsioonidest, tõsiseid reaktsioone uuringus ei ilmnenud ei vaktsiini- ega platseeborühmas. Lisaks tekkis uuringus neljal vaktsineeritul 20 519-st ehk 0,02 protsendil näonärvihalvatus ehk Belli paralüüs, mis paraneb ise, kuid häirib ajutiselt patsienti.

„Perearstid on valmis alustama meedikute vaktsineerimistega järgmisest nädalast. Vaktsineerimisega on perearstikeskustes tegeletud aastakümneid ning see on meile tuttav rutiin,“ ütles perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller. „Kui meedikud on vaktsineeritud, võimaldatakse vaktsineerimist riskirühmade patsientidele ja seejärel kogu elanikkonnale. Perearstid ja pereõed tunnevad oma patsiente ning saavad anda asjakohast ning vajalikku nõu.”

Terviseametisse jõudnud vaktsiinisaadetise võtsid vastu terviseameti töötajad, kes kontrollivad saatedokumentide olemasolu, vormistust ja vastavust ravimipartiile.

„Lisaks kontrollitakse saadetisega kaasas oleva temperatuurijälgimise seadme väljavõtet, et hinnata, kas kogu käitlemisahela jooksul hoiti vaktsiine nõutud temperatuuridel. See info antakse edasi ka kõigile, kes vaktsiine vastu võtavad. Nii tagatakse vaktsiini efektiivsuse ja teiste omaduste säilimine,“ ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno. „Tallinna esimestesse vaktsineerimise kohtadesse ja Ida-Virumaale transporditakse vaktsiinid temperatuuril 2–8 kraadi, Tartusse kuival jääl -75 kraadi juures.“

Tuleva aasta jaanuari alguses hakkavad praeguse info kohaselt laekuma täiendavad vaktsiinisaadetised iganädalaselt. Samuti on ka teise koroonavaktsiini tootja Moderna vaktsiini müügiloataotlus hindamisel Euroopa Ravimiametis ning otsus selle kohta peaks tulema 6. jaanuaril.

Fotod Raigo Pajula