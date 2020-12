Koluvere hooldekodu nakatumiskolle sai lisa

Läänemaale lisandunud viiest nakatunust kaks on seotud Koluveres asuva Lossipargi hooldekoduga, teiste puhul on kontaktid selgitamisel, ütles terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam.

Lossipargi hooldekodus tehtud laustestimise käigus võetud proovides analüüsiti kahte proovi uuesti, kuna esimene analüüsivastus ei olnud piisavalt selge, selgitas Juhkam.

Ülejäänud kolm uut nakatunut elavad praegustel andmetel Läänemaal, neist üks Haapsalu linnas.

„Üks sai nakkuse perekonnaliikmelt, teisel pole nakkusallikat teada ja kolmandaga alles tegeletakse,“ ütles Juhkam.

Haapsalu linnas elava nakatunu puhul ei õnnestunud kindlaks teha, kuidas inimene nakkuse sai. „Tegemist on eaka inimesega, 68aastane,“ lisas Juhkam.

Juhkam lisas, et Haapsalu linnavalitsuse otsus jätta ära aastavahetuse ilutulestik ja traditsiooniline kogunemine kuuse all on igati õigustatud otsus.

„Kõik suured üritused ja kogunemised võiksid siiski ära jääda. Ega me ei soovita ka väiksemaid üritusi korraldada, eriti just selliseid, kuhu tulevad kokku inimesed erinevaist paigust. Nii et suguvõsakokkutulekuid ma kindlasti ei soovita jõulude ajal ette võtta,“ ütles Juhkam.

Kuigi vana-aastaõhtul on paljudel kiusatus ikkagi linna kuuse all koguneda, ei ole Juhkami sõnul ka väljas, värskes õhus hea mõtte suurte gruppidega kokku saada.

„Ka väljas ei ole inimesed siis üksteisest tihti piisaval kaugusel, kontakt on ikkagi täiesti olemas. Kui on näiteks külm ilm ja tuult ei ole, püsib ka viirus paremini ühes kohas paigal,“ hoiatas Juhkam.

Läänemaal on praeguseks registreeritud 116 haigusjuhtu. Positiivsete testide arv 10 000 elaniku kohta on Läänemaal 56, 74.