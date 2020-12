Augustibluus tegi eluaegsed festivalipääsmed

Tänasest saab soetada eluaegseid Augustibluusi festivalipääsmeid.

Festivali peakorraldaja Indrek Ditmann ütles, et müüki panevad nad maksimaalselt sada nummerdatud ja nimelist augustibluusi eluaegset passi, millest kolm esimest jagati festivali algatajatele.

Esimese eluaegse pääsme sai festivali looja Roman Sultangirejev, teise Haapsalu kultuurimaja direktor Gülnar Murumägi. Ditmanni sõnul läheb kolmas pass pikaaegsele sponsorile, kuid kuna tema ei ole veel passi kätte saanud, ei soovinud Ditmann ta nime avalikustada.

Ülejäänud 97 eluaegset pääset on müügis 500 euroga piletilevis. Ditmanni sõnul on esimeste müügis olnud tundidega ka juba mõned pääsmed soetatud. Ditmann lisas, et kaart on soliidses karbis ning sobib hästi jõulu- või juubelikingiks inimesele, kes on aastaid Augustibluusil käinud. Igal eluaegsel pääsmel on hõbedases kirjas kaardi number ning inimese nimi.

Ditmann ütles, et lihtsalt tuli mõte teha eluaegsed passid. Samas lisas ta, et üle saja eluaegse passi kindlasti välja ei anta ka juhul kui soovijaid on rohkem, sest festival peab olema ka mitme aasta pärast jätkusuutlik. „Ühe päeva peremehed ei taha olla,” ütles Ditmann.

Ditmann lubas, et sel aastal tuleb Augustibluus igal juhul ja samal tasemel, nagu igal aastal. Ka siis kui piirangud on samasugused nagu eelmisel aastal. Festival jääb ära vaid juhul kui kõik avalikud üritused on keelatud.