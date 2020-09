Terviseameti juht koroonastatistikast: järgmised nädalad on kriitilised

Tänased positiivsete testide numbrid mõjusid Terviseameti juht Mari-Anne Härma sõnul ehmatavalt, vahendab Delfi.

Ööpäevaga tehti rekordiline arv teste – 3 197, lisandus 61 positiivset testi.

Järgmised kolm nädalat on terviseameti juhi sõnul kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks ning pere- ja eraüritused soovitatakse edasi lükata.

“Soovitatav on üritused lükata 3-4 nädalat edasi ja seejärel uuesti olukord üle hinnata,” ütles Härma. “Kui üritus on täiesti vältimatu, tasub seda teha võimalikult väikeses seltskonnas, järgides kõiki terviseameti välja antud turva-ja ohutusnõudeid.”

Ta lisas, et vajadusel saavad inimesed konsulteerida mõne terviseameti spetsialistiga.

Härma tuletas ka meelde, et üks olulisemaid tööriistu viiruse leviku piiramisel on HOIA rakendus. “Mida rohkem seda alla laetakse, seda paremini see ka toimib,” ütles ta.