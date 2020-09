Haapsalu põhikool lükkas kolimise veel nädala võrra edasi

Tulevast esmaspäevast uues majas alustama pidanud Haapsalu põhikool jätkab veel nädala vanas majas.

„Oleme kõigile teatanud, et alustame uues majas 28. septembril,” ütles Haapsalu põhikooli direktor Anne Mahoni. Mahoni sõnul oli nädal liiga lühike aeg, et kolida. „Õpetajatel on vaja oma asjad uude majja viia,” ütles Mahoni. Haapsalu põhikooli uus hoone avati 11. septembril, plaan oli seal koolitööd alustada 21. septembril.

„Tahaks uues majas kõik ikka üle kontrollida, kas on olemas ja töötab,” ütles Mahoni. Kogu mööbel on Mahoni sõnul praeguseks kohal. Mahoni kinnitas, et rohkem koolitöö algus uues majas edasi ei lükku.