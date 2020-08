Haapsalu külje all oli elumaja kulupõlengu tõttu ohus

Täna kell 15.19 sai häirekeskus teate, et Haapsalu külje all Nõmme külas põleb kulu.

"Et sada ruutu on tules ja tuli levib metsa poole," selgitas Haapsalu päästekomando operatiivkorrapidaja Janno Osa teate sisu. "Reageerisid Haapsalu jõud ja tulevad lisaks Risti ja Lihula komandod, kuna tõsteti teisele väljasõiduastmele, sest läheduses on mets ja hooned. Reageerisime kõrgendatud jõududega, aga paistab, et Haapsalu komando saab siin ise hakkama, abijõud saadame ilmselt tagasi."

Fotod: Urmas Lauri



