Haapsalu tänavate suurremont tõrjub jalgratturid liiklusest

Haapsalu rattateede olukord on segane – need algavad eikuskilt ja lõpevad eikuskil, suurematel teedel, kus rattaradu ei ole, on sõitmine ohtlik.

Kuigi Haapsalu linnavalitsus on saanud ja saab lähiajal enneolematult suuri summasid teede-tänavate remondiks, siis rattateid uuenevatele Jaama, Metsa ega Posti tänavale ei pruugi tulla. Haapsallane Aita Mölder ütles, et ratta seljas julgeb ta sõita vaid väiksematel tänavatel. Suurematel, kus liigub palju autosid, on rattaga sõitmine ohtlik. Mölder tõi välja Posti tänava, kus mõlemal pool teed pargivad autod ning liiklus on tihe. Kui autode vahel sõidab ka jalgrattur, on liiklus häiritud.

Ohtlikke kohti tõi Mölder välja veelgi – näiteks Vaba tänavalt Posti tänavale keeramise. Parempööret tehes satub rattur parklasse, kus parajasti tagurdav auto ratturit näha ei pruugi ning vasakpöörde tegemist segab tihe liiklus. Ka vanalinnas ei ole võimalik rattaga sõita. Samuti ei pea Mölder mõistlikuks kõnniteel sõitmist, vaid pigem kõnnib, ratas käekõrval.

Posti tänav läheb järgmisel suvel remonti, kuid kas sinna tuleb ka eraldi rattatee, ei ole veel teada. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitatud projektis oli rattatee sees, kuid augustis hakkab linnavalitsus tegema uut projekti ning siis selgub, mis rattateest saab. „Kui rattatee teha, siis tuleb millestki loobuda, näiteks parkimisest,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Praegune Posti tänava projekt valmis kümne aasta eest ning linnakeskkonna nõuniku Ailar Ladva sõnul on seal praegu sees kõnniteest eraldatud rattatee, mis on kõnniteega samal tasapinnal.

Jaama tänav rattateeta

Kui Tallinna maantee ja Jaama tänava remondiga sai esimene ülilaia kergliiklustee, siis Jaama tänav jäi vaeslapse ossa.

Tallinna maanteel olev kergliiklustee algab juba Lääne-Nigula vallast, läbib Uuemõisa, kus ratturil tuleb sõita üle kõrgete äärekividega ohutussaarte, ning lõpeb järsku Niine tänava ristmikul. Mäesalu ütles, et pärast Tallinna maantee remondi lõppu saab kergtee ka märgistuse – kõnnitee jaguneb pooleks ratturite ja jalakäijate vahel.

Jaama tänavaga katkenud rattatee jätkub raudteejaama taga Kiltsi tankla juures. See teelõik läheb remonti tuleval aastal ning siis remondib linn ka praegu kohutavas seisus oleva kergtee kuni Männiku tänavani.

Kui jalgratturil on soov sõita Niine tänavalt raudteejaama juurde, peab ta ise vaatama, kuidas liigeldud saab.

Mäesalu ütles, et peagi valmival Jaama tänava laial kõnniteel võib jalakäija kiirusel sõita. Kiiremini sõita soovijad peavad aga liiklema sõiduteel. Samas ütles Mäesalu, et rattatee tegemine on Jaama tänaval vaid märgistuse küsimus – projektis küll rattateed ei olnud, kuid märgistusega selle tekitamine ei ole tema sõnul keeruline. „Kõnnitee on rattaga sõitmiseks piisavalt lai,” ütles Mäesalu, lisades, et mitte kogu Jaama tänava ulatuses.

Rohkem ei tule

Mäesalu sõnul ei ole Haapsallu plaanis rohkem rattateid ehitada. Järgmisel aastal läheb remonti ka Metsa tänav, kuid sinna tõenäoliselt rattateed ei planeerita. Ladva tõi välja, et Metsa tänav on nii kitsas, et sinna mahub vaevu ära ka nõuetele vastav kõnnitee.

Mäesalu ütles, et lisaks kõigele tuleb Metsa tänavat projekteerides mõelda hoopis ka sellele, kuidas lahendada kortermajade parkimine – kas see jääb nii nagu on ehk parkimiskohast tuleb sõiduteele tagurdada või tuleb see teha teisiti. Kortermajade juures parkimine on Mäesalu sõnul Metsa tänaval olulisem kui rattatee rajamine.

Ladva tunnistas, et ega Haapsalus eriti rattateid ei ole. „Tagalinnas pole üldse,” ütles Ladva.

„Ilmselgelt ei saa kogu linna läbivat rattateede võrgustikku teha,” ütles Mäesalu. „Selle üle on ka arutelu olnud, kas Haapsalut läbivat rattateede võrgustikku on meie liikluskoormuse juures vaja, kas see on mõistlik, mis see maksma läheks ja kuidas korraldada,” lisas ta.

Mäesalu sõnul võiks rohkem rattateid olla linnast väljuvatel teedel – kergliiklustee võiks tema hinnangul viia ka Herjava külla, sest sinna kolib üha enam inimesi. Samuti Linnamäeni ja Taeblasse. „Aga see jääb meie kompetentsist välja,” ütles Mäesalu.