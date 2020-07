Ridala offroad kolis Lääne-Nigulasse

Nädalavahetusel toimub Ridala offroad nimega Metsik Laas, mis tänavu toimub Ridala karjääri asemel Lääne-Nigula vallas Nõmmemaa külas.

Ürituse korraldaja Vallo Aljase sõnul toimub võstlus tänavu uues kohas, et Ridala karjääri maasik saaks puhata ja võistlejad sõita uuel maastikul.

Kui varasematel aastatel on võisteldud kuues masinaklassis, siis tänavu jääb mootorrataste klass ära. Võistlejad on kolmes sõiduautode kategoorias, veokid ja ATV-d. Võitja on see, kes autode klassis sõidab kolme tunniga enim ringe, veokite ja ATV-de klassis on ajapiiriks 2,5 tundi.

Kui varem on olnud üks ring 2,5 kilomeetrit, siis tänavu on ring ligi 4,5 kilomeetrit, et pakkuda sõitjatele vahelduvat maasikku. Sõita tuleb nii metsas, järve ääres, liival ja soos. „Maastik on väga vahelduv, on väga kuiva liivaga pinnas ja raba,” ütles Aljas.

Aljase sõnul on varasema rajaga sama vaid see, et tegemist on maasikuga.