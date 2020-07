Uuemõisa jalgpallihall jätab naabrid vaateta

Läinud nädalal said Uuemõisa planeeritava jalgpallihalli naabrid esimest korda linnavalitsuselt ja planeerijatelt otse küsida, kuidas hall nende elu edaspidi mõjutama hakkab.

Linnavalitsuse saalis peetud avalikul planeeringu arutelul muretsesid halli kõrvale jääva Reketi 5 kortermaja elanikud kõige rohkem sellepärast, et mõisaparki kavandatav hoone hakkab nende vaadet varjama. „Meie maja korterid on kõik ühepoolsed. Kolmel korteril on üks aken mõisa poole ja ülejäänud kolm kõik uksetehase poole,” ütles Reketi 5 elanik Enn Heinorg. Ta lisas, et eriti puudutab see talvist aega, kui puud on raagus ja hallil kate peal. „Olgu see kate nii pastelne kui tahes,” ütles Heinorg.

Üks, kelle vaadet hall varjama hakkab, on Reketi 5 majas elav Anita Arst. Tema sõnul sarnaneb mõisaparki jalgpallihalli ehitamine nõukogude ajaga, kui ideoloogilistel põhjustel ehitati mõisakompleksidesse kõikvõimalikke sobimatuid hooneid.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!