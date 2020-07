Pühapäeval on tuttpütiretk

Sel pühapäeval saab tuntud ornitoloogi Leho Luigujõe juhendamisel teha Haapsalus tutvust aasta linnu, tuttpütiga. Kahetunnine retk algab kell 11 Aafrika ranna linnutorni juurest ning kulgeb mööda promenaadi ja Väikese viigi kallast. Vaatlus kestab ligi kaks tundi, osalemine on tasuta ja tulla võib kogu perega.

Tuttpütti leidub arvukalt Eesti lääne-, põhja- ja kaguosas, kuid tuttpütiaasta koordinaatori Margus Otsa sõnul on linnuvaatluseks kõige etem paik just Haapsalu. „See on mugav koht, kus saab kohe linnas tuttpütte väga lähedalt jälgida. Promenaadi ääres elutseb neid kohe mitu paari,” ütles ta. Otsa sõnul on praegu aeg, kui tuttpüti pojad on juba suhteliselt suured ja saab vaadelda, kuidas vanalinnud poegadega tegelevad ning neid toidavad.

Kuigi Otsa sõnul ujuvad tuttpütid pigem kalda läheduses ja nii saab neid ka palju silmaga näha, võib retkele kaasa võtta binokli. „Usutavasti näevad kõik tulijad aasta linnu ära,” kinnitas Ots.