Suvevolle liidrid on Kaasik ja Loorits

Suvevolle kolme etapi järel juhivad Taeblas naistest Ana Laura Kaasik ja meestest Lauri Loorits.

Teisipäeva õhtul oli Taebla vallamaja juures võrkpalli mängimas 56.

Naistel oli võistlemas seitse võistkonda, üks kolmene, ülejäänud neljaliikmelised. Meestel oli palliplatsidel kaheksa võistkonda, kaks kolmest ja kuus neljast.

Kolme vooruga on Taeblas suvevolletanud 31 naist. Tabelis on paregu esikohal Ana Laura Kaasik, kes on kahel korral kuulunud võitjanaiskonda ning korra osalenud tiimis, mis tuli teiseks, kokku on tal 40 punkti.

Mehi on tabelis 40. Esikohta hoiab 36 punktiga Lauri Loorits.

Fotod: Enn Kerge

