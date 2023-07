Taebla Suvevollet juhivad Lauri Loorits ja Sirvi Pals

Teisipäeval võistles Taebla Suvevolle turniiri seitsmendal etapil 11 meeskonda, kus mängiti Läänela auhindadele.

Etapil võistles omavahel seitse meeskonda ja neli naiskonda. Meeste turniiril võitsid etapi Viljar Männamaa, Silver Schönberg, Tanel Küünarpuu ja Jaan Koppe. Võistkond võitis neli mängu, võttis vastu ühe viigi ja kaotas ühe mängu. Teist kohta vallutasid Maanus Jõevee, Marko Olenko ja Raivo Mägi. Võistkond võitis kolm mängu ja võttis vastu kuus viiki. Kolmandat kohta jäid hoidma Lauri Loorits, Lauri Lilleoks ja Taavi Käsk. Meeskond võitis neli mängu ja kaotas kaks.

Naiste turniiri võitsid Sirvi Pals, Aive Aljaste, Hele-Mall Erik ja Kaidi Talts. Naiskond võitis kaks mängu ja võttis vastu ühe viigi. Teist kohta vallutasid Reilika Pikerpõld, Alice Alberg, Maret Valk ja Sirle Korm. Võistkond võitis ühe mängu ja võttis vastu kaks viiki. Kolmandat kohta jäid hoidma Enge Edovald, Anu Jõulu, Tiia Laidinen ja Maigi Koppe. Naiskond võttis vastu kaks viiki ja kaotas ühe mängu.

Taebla Suvevollet juhib meestest Lauri Loorits 80 punktiga. Teisel kohal on Maanus Jõevee 75 punktiga ja kolmandal kohal on Kristopher Aljaste 71 punktiga.

Turniiri juhib naistest Sirvi Pals 80 punktiga. Teisel kohal on Reilika Pikerpõld 78 punktiga. Kolmandat kohta jagavad Triin Heilu ja Annabel Saar 76 punktiga.

Suvevolle on üle riiklik võrkpalli turniir, mis leiab aset kaheksal teisipäeval 18 erinevas kohas üle Eesti. Taebla Suvevolle liider Lauri Loorits hoiab üleriiklikus reitingutabelis kuuenda etappi seisuga kuuendat kohta. Kokku on tabelis 684 meesmängijat. Naiste seast hoiab Taebla suvevolle parim naisvõrkpallur Sirvi Pals üle riiklikus arvestuses 78 kohta. Kokku on tabelis 364 naismängijat.

Esimesel augustil leiab aset suvevolle hooaja lõppmängud, kus mängitakse Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti karika peale. Iga piirkond paneb kokku meeskonnad parimatest Suvevolletajatest, kus võistkonna suurus on neli liiget ja platsil mängib korraga kolm mängijat. Ühest piirkonnast saab maksimaalselt saata kaks naiste ja kaks meeste tiimi. 18 meeskonda üle Eesti jaotatakse asukoha põhjal pooleks. Taebla saadab oma meeskonnad Põhja-Eesti karikat võitma.

Suvevolle turniiri etapid algasid 6. juunist ja kestavad 25. juulini. Mängud leiavad aset igal teisipäeval kell kuus õhtul. Võistkonnad moodustatakse igal etapil koha peal vastavalt reitingutabelile, kus mängitakse saalivõrkpalli reeglite järgi. Tänavu on kokku 1048 suvevolletajat.